Демонстранты в Балтиморе сожгли более сотни машин

Власти заявляют, что сгорели 144 автомобиля и 15 зданий. При этом были арестованы 200 человек. Как отмечают спасатели, им удалось потушить далеко не все очаги возгорания, сообщает Русская служба Би-би-си.

Протесты начались после похорон 25-летнего темнокожего Фредди Грея, который получил серьезные травмы шеи при задержании полицией.

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В ночь на вторник власти города на восточном побережье США ввели комендантский час на неделю. Силы безопасности штата Мэриленд привели в готовность 5 тысяч человек в Балтиморе и окрестностях.