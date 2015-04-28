Демонстранты в Балтиморе сожгли более сотни машин
18:24, 28 апреля 2015Мир
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Мэрия Балтимора опубликовала сведения о материальных потерях от беспорядков в городе.
REUTERS
Власти заявляют, что сгорели 144 автомобиля и 15 зданий. При этом были арестованы 200 человек. Как отмечают спасатели, им удалось потушить далеко не все очаги возгорания, сообщает Русская служба Би-би-си.
Протесты начались после похорон 25-летнего темнокожего Фредди Грея, который получил серьезные травмы шеи при задержании полицией.
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В ночь на вторник власти города на восточном побережье США ввели комендантский час на неделю. Силы безопасности штата Мэриленд привели в готовность 5 тысяч человек в Балтиморе и окрестностях.
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