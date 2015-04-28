В американском штате Мэриленд объявили чрезвычайное положение из-за массовых беспорядков

На фоне массовых беспорядков в американском городе Балтимор власти штата Мэриленд вынуждены была в понедельник, 27 апреля, объявить чрезвычайное положение в штате, сообщает Украинская служба DW со ссылкой на Reuters. Губернатор штата Ларри Хоган отдал также приказ о приведении национальной гвардии в состояние полной готовности, о чем в тот же день проинформировал его офис. В самом Балтиморе, кроме того, был введен комендантский час.

Беспорядки начались после траурных мероприятий в городе, связанных с погребением афроамериканского гражданина, который погиб 19 апреля, находясь под стражей в полиции. Причиной смерти арестованного 12 апреля 25-летнего афроамериканца стало повреждение спинного мозга. Полицию обвиняют в пытках и избиениях, которые и повлекли эти повреждения. Перед смертью молодой человек находился в коме, сообщает агентство dpa. Это был последний случай возможного применения насилия со стороны белых полицейских против чернокожих граждан США.

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В результате уличных столкновений в Балтиморе в понедельник разнообразные ранения получили по меньшей мере 15 охранников правопорядка. Протестующие поджигали дома, разбивали автомобили и разгромили несколько магазинов и ограбили их. Всего полиция, по данным Reuters, арестовала 27 участников беспорядков.

Как известно, летом прошлого года американский полицейский застрелил в городке Фергюсон подростка-афроамериканца. Тогда этот случай насилия также вызвал массовые протесты и острые общественные дебаты о расизме в рядах полиции США.