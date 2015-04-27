Эрдоган ответил Путину на заявление о "геноциде" армян: сначала объясните, что вы делаете в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что Россия должна понести ответственность за свои действия в Украине и Крыму, прежде чем называть массовое убийство армян турками-османами в 1915 году "геноцидом".

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на агентство Рейтер.

"Не впервые Россия использовала слово "геноцид" относительно этого вопроса. Я лично опечален тем, что Путин пошел на такой шаг. То, что происходит в Украине и Крыму - очевидно. Прежде им стоит объяснить эти действия, а потом называть это (убийство армян - ред.) "геноцидом".

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В пятницу, 24 апреля, в Ереване на церемонии в память о жертвах геноцида Путин заявил: "Позиция России была и остается последовательной: мы всегда считали, что массовому убийству людей нет и не может быть никаких оправданий".

"Россия является участницей и инициатором целого ряда международно-правовых актов, заложивших основу современному международному уголовному праву, в том числе Конвенции о предупреждении преступлений геноцида", - сказал российский лидер.

В тот же день турецкий президент Эрдоган в письменном обращении заявил, что Турция разделяет боль армянского народа в связи с трагическими событиями 1915 года. "Мы знаем о печальных событиях, пережитых армянским сообществом в прошлом. Искренне разделяем вашу боль. Хочу, чтобы вы знали - наши сердца открыты всем потомкам османских армян", - говорится в обращении.

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24 апреля объявлено европейским Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи. В 2015 году дата отмечается впервые - она установлена решением Европарламента 15 апреля.

Турция отрицает факт геноцида. Согласно официальной позиции властей, при перемещении или гонении на армян цели убить их не было. В апреле 2015 года геноцид армян в Османской империи признала Австрия. После этого Турция отозвала своего посла в Вене для консультаций.

В начале XX века Османская империя на контролируемых территориях начала депортацию армян, которая производилась в условиях, непригодных для жизни, фактически ведущих к неотвратимой гибели людей. Также начались гонения на армян, которые включали в себя и физическое уничтожение. Эти события достигли пика в 1915 году. Общее число погибших оценивается в 1,5 млн человек.