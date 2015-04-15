Эрдоган о резолюции ЕП по геноциду армян: она у нас в одно ухо влетит, из другого вылетит

Турция не признает обвинения в свой адрес в геноциде армян. Как заявил в среду президент республики Тайип Эрдоган, нет смысла защищаться от таких обвинений, сообщает ТАСС.

"Почему наша нация должна оправдываться? У нас живет около ста тысяч армян, и моя страна не предпринимает никаких действий против них. Мы из бюджетных средств восстановили армянскую церковь в Акдамаре, там проходят богослужения", - отметил турецкий лидер.

Европарламент планирует в среду обсудить резолюцию, касающуюся событий 1915 года в Османской империи. "Какое бы решение ни озвучил Европарламент, оно у нас в одно ухо влетит, из другого вылетит. Потому что для Турции невозможно признать такие обвинения", - сказал Эрдоган.

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24 апреля в Армении пройдут мероприятия, посвященные 100-летию геноцида армян в Османской империи, жертвами которого стали 1,5 млн человек.

Ранее в воскресенье на торжественной мессе в соборе Святого Петра, где присутствовало много армянских верующих, включая президента Армении Сержа Саргсяна, папа Римский Франциск назвал геноцид армян первым из трех в ХХ веке преступлением против человечества, приравняв его к Холокосту и преступлениями сталинизма.