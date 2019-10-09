В Сенате США подтвердили вмешательство России в президентские выборы 2016 года

В докладе комитета говорится, что так называемая «фабрика троллей», которую поддерживает Кремль, работала на популярность Дональда Трампа и против его основной соперницы Хиллари Клинтон.

Комитет Сената США по разведке опубликовал доклад об использовании Россией социальных сетей для воздействия на американцев во время президентских выборов 2016 года.

Авторы доклада считают, что так называемая «фабрика троллей», которую поддерживает Кремль, работала на популярность Дональда Трампа как кандидата в президенты и одновременно подрывала репутацию его основной соперницы от демократов – Хиллари Клинтон, сообщает Радио Свобода.

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Комитет по разведке Сената США в докладе от 8 октября отмечает, что работа российского «Агентства интернет-исследований» была частью широкой информационной войны, которая продолжается до сих пор. Ее инициаторы стремились посеять в американском политическом и общественном среде разногласия и распри.

«Агентством интернет-исследований», которое базируется в Санкт-Петербурге, известным как «фабрика троллей», владеет бизнесмен Евгений Пригожин - близкий к Кремлю человек. Это агентство неоднократно упоминалось специальным прокурором Робертом Мюллером в его заключительном докладе о расследовании российского вмешательства в американскую президентскую кампанию 2016 года.

Россия отрицает, что вмешивалась в выборы.

Ранее США ввели санкции против ряда юридических и физических лиц, связанных с «фабрикой троллей», включая Пригожина, за действия, направленные против США.