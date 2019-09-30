США ужесточили санкции против «личного повара» Путина

Американский Минфин наложил новые ограничения на активы Евгения Пригожина, в частности на его яхты и самолеты.

США объявили об усилении санкций против близкого соратника президента России Владимира Путина, обвиняемого в попытках повлиять на американские президентские выборы в 2016 году. Теперь в Вашингтоне говорят, что он также причастен к вмешательству в среднесрочные выборы, которые прошли в стране в прошлом году.

Как пишет Reuters, Евгений Пригожин фигурирует в деле о российском вмешательстве в выборы США, которое расследовал специальный прокурор Роберт Мюллер. В частности, его обвиняют в организации так называемой «фабрики троллей», которая пыталась помочь Дональду Трампу одержать победу.

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Сегодня и Министерстве финансов США объявили, что наложили ограничения на новые активы Пригожина, в частности на его яхты и несколько частных самолетов. Это наказание за попытку вмешаться в американские выборы в Палату представителей, которые прошли 2018 года. Также в американском Минфине отметили, что нет никаких признаков того, что Пригожину удалось достичь успеха в своей зловещей деятельности.