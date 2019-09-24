В Германии опровергли информацию о выдаче виз жителям ОРДЛО с российскими паспортами

В МИД напомнили, что в то же время жители оккупированных территорий могут обратиться за украинским паспортом и въехать на территорию Германии без визы.

МИД ФРГ опроверг публикацию в газете Bild, согласно которой Берлин не отличает обычные паспорта граждан РФ от тех, которые выдаются на оккупированных Россией территориях Донбасса.

В немецком дипломатическом ведомстве не знают ни единого случая, когда обладатели подобных паспортов получили бы визы, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на официальный ответ ведомства. В МИД напомнили, что в то же время жители оккупированных территорий могут обратиться за украинским паспортом и въехать на территорию Германии без визы.

Читайте такжеGazeta Polska Codziennie: Паспорт Украины более привлекателен и выгоден, чем российский

"Германия ведет переговоры на уровне ЕС о едином обращении с паспортами, выданными на востоке Украины. Технические детали такой схемы еще предстоит уточнить", - отметили в МИД ФРГ.

В немецком дипломатическом ведомстве напомнили, что позиция официального Берлина по этому вопросу полностью соответствует заявлению, принятому на саммите ЕС-Украина 10 июля 2019 года. В нем было указано: "ЕС в тесной координации со своими международными партнерами готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений".

Как сообщал УНИАН, ранее немецкая газета Bild со ссылкой на ответ правительства на запрос депутата Свободной демократической партии Ренаты Альт сообщила, что Германия выдает визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в их новые российские паспорта.