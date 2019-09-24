Германия выдает визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами - СМИ

Немецкое правительство не делает различия для обычных российских паспортов и тех, что российская власть раздает начиная с апреля в оккупированных районах восточной Украины.

Германия выдает визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в их новые российские паспорта.

Об этом написала немецкая газета Bild со ссылкой на ответ правительства на запрос депутата Свободной демократической партии Ренаты Альт, которая является докладчицей парламентской группы относительно Украины и России, передает Европейская правда.

Из ответа видно, что немецкое правительство не делает различия для обычных российских паспортов и тех, что российские власти раздают начиная с апреля в оккупированных районах восточной Украины.

С апреля Германия выдала почти 100 тысяч виз владельцам российских паспортов. Сколько из этого числа приходится на жителей ОРДЛО неизвестно.

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В ответе депутату федеральное правительство раскритиковало указ Владимира Путина о выдаче паспортов жителям ОРДЛО, утверждая, что это нарушение суверенитета Украины и Минских договоренностей.

"Федеральный канцлер и федеральный министр иностранных дел выражают речи в поддержку украинскому правительству. Но в то же время можно легко ставить визы в российские паспорта, которые Путин раздает на востоке Украины! "– сказала Рената Альт.

"Федеральное правительство подрывает все усилия по деэскалации и установления мира в Украине", – добавила она.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Отдельные страны ЕС заявили, что не будут признавать российские паспорта жителей ОРДЛО, однако консолидированного ответа на паспортизацию Донбасса не было.