СМИ назвали последствия внезапной отмены визита Трампа в Польшу

По мнению эксперта, польские власти рассчитывали использовать приезд Трамп как сигнал о том, что правительство страны не изолировано и имеет влиятельных друзей.

Можно любить или ненавидеть президента США Дональда Трампа, но, в отличие от вице-президента Майка Пенса, он разжигает страсти.

Об этом сообщает The Politico.

Отмечается, что принятое лидером в последний момент решение об отмене визита в Польшу из-за урагана «Дориан» оставило Польшу с второсортным визитом США. По мнению эксперта, польские власти рассчитывали использовать приезд Трамп как сигнал о том, что правительство страны не изолировано и имеет влиятельных друзей. Вместо этого в мероприятиях по случая начала Второй мировой войны примет участие Пенс. Он также сделает важные для Варшавы заявления по вопросам увеличения американского военного присутствия в стране и получения поляками визы для посещения США.

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Как ожидается, Вашингтон разместит в Польше дополнительную 1 тысячу военнослужащих. Кроме того, Варшава закупает в США сжиженный природный газ и намеревается приобрести 32 истребителя F-35, а также подписать контракт на приобретение систем ПРО Patriot. Эксперты говорят о том, что Польше приходится постоянно бороться за интерес и внимание американской администрации, но в последние несколько лет она неплохо с этим справлялась. Согласно материалу, в Польше Пенса не смогут использовать для пиара властей.