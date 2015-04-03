Пилот Airbus A320 лечился не менее чем у пяти врачей

Следователи нашли доказательства того, что Андреас Любиц обращался к не менее пяти специалистам за помощью, сообщает ZN.UA со ссылкой на немецкое издание Spiegel-online. В частности, речь идет о найденых разных медицинских заключениях.

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Второй пилот посещал разных специалистов в области неврологии и психиатрии. "Это удивительное количество врачей, к консультациям которых прибегал молодой человек", - сказал источник, знакомый с ходом следствия. Как предполагают эксперты, Андреас Любиц предпринимал все возможное, чтобы избавиться от депрессии, при этом стараясь, чтобы ни один из врачей, к которому он обращался, не знал чересчур много о его болезни.

Кроме этого издание сообщает, что немецкие следователи уже провели обыски у пяти врачей, лечивших Андреаса Любица. Как передает ТАСС со ссылкой на Spiegel, сотрудники прокуратуры Дюссельдорфа изъяли у них медкарты Андреаса Любица.

После того, как стало известно имя второго пилота, со следствием связался ряд врачей, к которым он обращался, отметило издание со ссылкой на источники в следственных кругах.