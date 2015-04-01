СМИ опубликовали полную стенограмму записи "черного ящика" А320

Стенограмму подает французское издание Paris Match, сообщает «Европейская правда».

На этой неделе также стало известно о найденной на месте падения самолета видеозаписи последних минут перед катастрофой, которая была обнаружена в салоне самолета.

10:00

Самолет взлетает.

10:10

Капитан - Любицу: "У меня не было времени, чтобы сходить в туалет перед взлетом".

Любиц: "Идите, если хотите".

10:27

Самолет достиг крейсерской высоты 38000 футов (11500 м).

Командир просит Любица убедиться, что самолет движется в режиме автопилота. Любиц отвечает. Он повторяет капитану: "Вы можете идти. Можете идти".

10:28

Слышно звуки, как капитан снимает ремень безопасности; звук открытия дверей. Капитан - Любицу: "Оставляю все под твоим контролем".

Любиц: "Надеюсь".

10:30

Любиц один в салоне. Он блокирует бронированную дверь кабины с помощью кнопки "LOCK" так, что ее стало невозможно открыть снаружи. Слышны звуки, свидетельствующие о перепрограммировании автопилота, чтобы ускорить темпы снижения с 38000 футов (11500 метров) до 100 футов (30 метров) за считанные минуты.

10:33

Начинается снижение, самолет теряет 3000 футов (900 м) за минуту. Диспетчер несколько раз пытается связаться с пилотом по радио. Любиц не отвечает.

Капитан пытается открыть двери кабины и стучит: "Это я!" Его видно на камере в кабине. Любиц видит его на экране, но не реагирует. Капитан хватает кислородный баллон или огнетушитель, чтобы открыть дверь. Без реакции.

Капитан: "Ради бога, открой дверь!"

10:34

Первый сигнал тревоги, звуковой и визуальный "Слишком быстрое снижение".

Никакой реакции со стороны Любица.

Сквозь дверь кабины слышно первые признаки паники среди пассажиров.

10:35

Капитан судна просит найти монтировку, которая спрятана в задней части (воздушного судна?). Раздаются более мощные удары в дверь. Слышны удары металлическим предметом.

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Судя по звукам, которые есть на записи, капитан судна пытается выломать дверь с помощью монтировки.

10:37

Звучит второе звуковое предупреждение - звуковой и визуальный сигнал "Сближение с землей, набирайте высоту". Любиц не реагирует.

Капитан: "Открой эти чертовы двери!"

10:38

Несмотря на фоновый шум, на записи можно четко идентифицировать дыхание Любица, поскольку он надел кислородную маску. Дыхание - спокойное.

Высота - 13 тысяч футов (4000 метров).

10:40

Слышно громкий шум извне. В это время в кабине пилота раздается громкий возглас; Airbus цепляет гору правым крылом.

Сигнал тревоги, крики пассажиров.

10:41

Самолет врезается в горный массив на высоте 5000 футов (1500 метров) на скорости 800 км/ч.

Как сообщалось, 24 марта авиалайнер со 150 людьми на борту разбился во французских Альпах. В результате аварии все пассажиры и члены экипажа погибли. Одной из версий является умышленная авария, которую спровоцировал 27-летний второй пилот Андреас Лубиц, когда командир экипажа временно покинул кабину. По данным следователей, молодой пилот имел проблемы со здоровьем, но скрывал это от руководства.