СМИ опубликовали полную стенограмму записи "черного ящика" А320
В открытом доступе появилась стенограмма аудиозаписи "черного ящика" самолета А320 компании Germanwings, который 24 марта разбился во французских Альпах.
Стенограмму подает французское издание Paris Match, сообщает «Европейская правда».
На этой неделе также стало известно о найденной на месте падения самолета видеозаписи последних минут перед катастрофой, которая была обнаружена в салоне самолета.
10:00
Самолет взлетает.
10:10
Капитан - Любицу: "У меня не было времени, чтобы сходить в туалет перед взлетом".
Любиц: "Идите, если хотите".
10:27
Самолет достиг крейсерской высоты 38000 футов (11500 м).
Командир просит Любица убедиться, что самолет движется в режиме автопилота. Любиц отвечает. Он повторяет капитану: "Вы можете идти. Можете идти".
10:28
Слышно звуки, как капитан снимает ремень безопасности; звук открытия дверей. Капитан - Любицу: "Оставляю все под твоим контролем".
Любиц: "Надеюсь".
10:30
Любиц один в салоне. Он блокирует бронированную дверь кабины с помощью кнопки "LOCK" так, что ее стало невозможно открыть снаружи. Слышны звуки, свидетельствующие о перепрограммировании автопилота, чтобы ускорить темпы снижения с 38000 футов (11500 метров) до 100 футов (30 метров) за считанные минуты.
10:33
Начинается снижение, самолет теряет 3000 футов (900 м) за минуту. Диспетчер несколько раз пытается связаться с пилотом по радио. Любиц не отвечает.
Капитан пытается открыть двери кабины и стучит: "Это я!" Его видно на камере в кабине. Любиц видит его на экране, но не реагирует. Капитан хватает кислородный баллон или огнетушитель, чтобы открыть дверь. Без реакции.
Капитан: "Ради бога, открой дверь!"
10:34
Первый сигнал тревоги, звуковой и визуальный "Слишком быстрое снижение".
Никакой реакции со стороны Любица.
Сквозь дверь кабины слышно первые признаки паники среди пассажиров.
10:35
Капитан судна просит найти монтировку, которая спрятана в задней части (воздушного судна?). Раздаются более мощные удары в дверь. Слышны удары металлическим предметом.
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Судя по звукам, которые есть на записи, капитан судна пытается выломать дверь с помощью монтировки.
10:37
Звучит второе звуковое предупреждение - звуковой и визуальный сигнал "Сближение с землей, набирайте высоту". Любиц не реагирует.
Капитан: "Открой эти чертовы двери!"
10:38
Несмотря на фоновый шум, на записи можно четко идентифицировать дыхание Любица, поскольку он надел кислородную маску. Дыхание - спокойное.
Высота - 13 тысяч футов (4000 метров).
10:40
Слышно громкий шум извне. В это время в кабине пилота раздается громкий возглас; Airbus цепляет гору правым крылом.
Сигнал тревоги, крики пассажиров.
10:41
Самолет врезается в горный массив на высоте 5000 футов (1500 метров) на скорости 800 км/ч.
Как сообщалось, 24 марта авиалайнер со 150 людьми на борту разбился во французских Альпах. В результате аварии все пассажиры и члены экипажа погибли. Одной из версий является умышленная авария, которую спровоцировал 27-летний второй пилот Андреас Лубиц, когда командир экипажа временно покинул кабину. По данным следователей, молодой пилот имел проблемы со здоровьем, но скрывал это от руководства.