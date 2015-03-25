Спасатели продолжают работу на месте падения самолета во французских Альпах

Ранее министр внутренних дел Франции сообщил, что спасатели нашли первый «черный ящик» самолета, и его исследование начнется немедленно, сообщает Радио Свобода.

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Катастрофа произошла днем 24 марта примерно в 100 километрах на север от Ниццы. Самолет совершал рейс из Барселоны в Дюссельдорф, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.