Спасатели продолжают работу на месте падения самолета во французских Альпах

09:02, 25 марта 2015
Мир
806

Спасатели во французских Альпах 25 марта продолжают работу на месте падения самолета авиакомпании Germanwings со 150 людьми на борту.

REUTERS

Ранее министр внутренних дел Франции сообщил, что спасатели нашли первый «черный ящик» самолета, и его исследование начнется немедленно, сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеВ Германии зажигают свечи в память погибших в авиакатастрофе, Germanwings отменила 30 рейсов

Читайте такжесчитает трагедию несчастным случаем

Катастрофа произошла днем 24 марта примерно в 100 километрах на север от Ниццы. Самолет совершал рейс из Барселоны в Дюссельдорф, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter