Спасатели продолжают работу на месте падения самолета во французских Альпах
09:02, 25 марта 2015Мир
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Спасатели во французских Альпах 25 марта продолжают работу на месте падения самолета авиакомпании Germanwings со 150 людьми на борту.
REUTERS
Ранее министр внутренних дел Франции сообщил, что спасатели нашли первый «черный ящик» самолета, и его исследование начнется немедленно, сообщает Радио Свобода.
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Катастрофа произошла днем 24 марта примерно в 100 километрах на север от Ниццы. Самолет совершал рейс из Барселоны в Дюссельдорф, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.
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