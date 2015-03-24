Lufthansa объявила основную версию крушения Airbus А320 во Франции

Авиакомпания Lufthansa, которая владеет лоукостером Germanwings, считает причиной авиакатастрофы А320 «несчастный случай», а все остальные версии крушения называет «спекуляциями».

Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

«На данный момент мы считаем произошедшее несчастным случаем. Пока нет никакой информации, которую мы могли бы сообщить. Какие-либо еще заявления по этому поводу будут спекуляциями», - заявил Хайке Бирленбах, вице-президент по продажам и услугам по Европе на пресс-конференции в аэропорту Барселоны.

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Как сообщал УНИАН, Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings во вторник днем разбился в труднодоступном районе французских Альп. В катастрофе лайнера, следовавшего из Барселоны в Дюссельдорф, по последним данным, погибли 150 человек. Президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что среди пассажиров были граждане Германии, Испании и Турции.

Трехдневный траур по погибшим при крушении Airbus A320 на юге Франции будет введен в Испании с 25 марта.