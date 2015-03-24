Французский пилот рассказал, что могло стать причиной крушения аэробуса A320

Французский пилот Airbus A320 Тьерри Ле Байи рассказал, что крушение немецкого лайнера в горах Франции могло случиться из-за отказа датчиков оптической системы самолета.

Этот механизм отвечает на расчеты высоты полета, пояснил пилот в комментарии телеканалу France24, сообщает Новое время.

"Когда функционирование этих датчиков блокируется из-за падения температуры при наборе высоты, они могут передавать неправильную информацию на бортовой компьютер, и тогда срабатывает система защиты судна, хотя самолет в это время летит нормально", - рассказал Ле Байи.

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Авиатор уточнил, что включение системы защиты самолета блокирует управление самолетом пилотами, и тогда следует сразу же отключить бортовой компьютер и включить ручной режим управления.

Пилот предположил, что экипаж Germanwings мог не знать эту особенность аэробуса. Ле Байи уточнил, что после одного из серьезных несчастных случаев с самолетом A321 Lufthansa и Airbus предупредили все авиакомпании, у которых есть подобный борт, о риске замерзания датчиков АОА.

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Напомним, 24 марта на юге Франции разбился пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Germanwings.

На борту находилось 148 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительным данным, 18 из них - дети.

Сейчас на месте крушения работают 360 спасателей.