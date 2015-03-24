Трехдневный траур по погибшим при крушении A320 объявлен в Испании

Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

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Первый вице-премьер подтвердила, что среди пассажиров рейса Барселона-Дюссельдорф были 45 граждан с испанскими фамилиями, а также выразила надежду, что "авиакомпания снабдит нас информацией" о национальности пассажиров "как можно скорее".

"Испания участвует в расследовании (авиакатастрофы)", - добавила вице-премьер.

Эти заявление Саэнс де Сантамария сделала на пресс-конференции по результатам работы специально созданной группы по поручению премьер-министра Испании Мариано Рахоя, в которую также вошли министр развития Ана Пастор и министр юстиции Рафаэль Катала.

Как известно, Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings разбился в труднодоступном районе французских Альп. В катастрофе лайнера, следовавшего из Барселоны в Дюссельдорф, по последним данным, погибли 150 человек. Президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что среди пассажиров были граждане Германии, Испании и Турции.