США предлагают помощь в операции по катастрофе самолета Germanwings

Согласно распространенному сообщению пресс-службы Белого дома, американские ведомства находятся в тесном контакте с коллегами из Германии, Франции и Испании, информирует DW.DE. "Наши мысли - с жертвами, их семьями и близкими", - говорится в сообщении пресс-службы.

Читайте такжеНа месте крушения A320 во Франции нашли первый "черный ящик" - СМИ

Также сообщается, что Белый дом не видит террористического следа в причинах трагедии. "Пока нет признаков связи с терроризмом", - отметила пресс-секретарь совета Национальной безопасности Бернадетт Механ.

Кроме этого, как сообщает Би-би-си, министерство внутренних дел Франции сообщило, что в спецоперации в Альпах, где потерпел крушение самолет Airbus А320, принимают участие 10 вертолетов и военный самолет.

Вечером опубликовано несколько фотографий места аварии, на которых видно большое количество мелких обломков. Местные СМИ сообщают, что величина наибольшего из них не превышает метра. На борту разбившегося самолета находилась группа из 16 немецких школьников, а также двое младенцев. Всего в самолете было 150 человек. Вероятность того, что кто-то из них выжил, крайне мала, сообщают в министерстве.