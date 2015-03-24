Около 20 детей находилось на борту разбившегося во Франции аэробуса - СМИ

О гибели школьников сообщило немецкое издание Ruhrnachrichten, пишет Европейская правда.

"Есть большое подозрение, что школьники и учителя находились на самолете, который потерпел крушение", - цитирует издание пресс-секретаря мэрии немецкого города, однако официального подтверждения данной информации пока нет.

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Также отмечается, что кроме школьников на борту А320 находились двое младенцев.

Как сообщал УНИАН, немецкий аэробус А320 компании Germanwings (Lufthansa) сообщением Дюссельдорф-Барселона (рейс 4U9525) разбился во французских Альпах.

Министр транспорта Франции Алан Видали заявил, что выживших при крушении пассажирского самолета во франзузских Альпах нет.

На борту потерпевшего крушение самолета в основном находились граждане Германии и Испании.