Около 20 детей находилось на борту разбившегося во Франции аэробуса - СМИ
На борту самолета Airbus A320, который во вторник разбился во французских Альпах, находились 16 школьников гимназии Короля Йозефа города Хальтерн ам Си и двое младенцев.
О гибели школьников сообщило немецкое издание Ruhrnachrichten, пишет Европейская правда.
"Есть большое подозрение, что школьники и учителя находились на самолете, который потерпел крушение", - цитирует издание пресс-секретаря мэрии немецкого города, однако официального подтверждения данной информации пока нет.
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Также отмечается, что кроме школьников на борту А320 находились двое младенцев.
Как сообщал УНИАН, немецкий аэробус А320 компании Germanwings (Lufthansa) сообщением Дюссельдорф-Барселона (рейс 4U9525) разбился во французских Альпах.
Министр транспорта Франции Алан Видали заявил, что выживших при крушении пассажирского самолета во франзузских Альпах нет.
На борту потерпевшего крушение самолета в основном находились граждане Германии и Испании.