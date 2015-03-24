Французские СМИ сообщили об одном возможном выжившем после катастрофы A-320

Об этом сообщается в Twitter информационного портала Haute-Provence Info.

По словам Галтье, необходимо спасти тех, кто мог выжить. Он заявил, что, по некоторым данным, на месте падения самолета был замечен человек, предположительно, переживший катастрофу, пишет Lenta.ru.

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France Info, со ссылкой на собственного корреспондента также сообщает в Twitter о, возможно, одном выжившем.

Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Germanwings, летевший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился во французских Альпах 24 марта. Обломки лайнера обнаружены в труднодоступной горной местности между населенными пунктами Динь-ле-Бен и Барселоннет. Информации о причинах катастрофы нет, в Germanwings заявляют, что лайнер был исправен. На борту Airbus A-320 находились 150 человек, большинство из них — граждане Испании и Германии.