Обломки самолета Germanwings указывают на то, что лайнер на огромной скорости врезался в гору

Об этом сообщили представители французской жандармерии с места падения самолета, передает ТАСС.

По их данным, зона разброса обломков не превышает 10 гектаров. Французских авиационные эксперты считают, что эти обстоятельства указывает на то, что самолет не взорвался в воздухе, а на большой скорости врезался в склон горы.

В настоящее время в населенных пунктах, прилегающих к зоне падения, расположенной высоко в горах, находятся 300-400 французских спасателей и экспертов. На месте падения действуют лишь несколько человек, которые были на лебедке спущены с вертолета. Из-за сложного рельефа местности вертолеты не могут совершать посадки в этой зоне.

Читайте такжеСтали известны подробности авиакатастрофы во французских Альпах

Над зоной катастрофы начал идти снег. По данным метеослужб, он продолжится в течение нескольких часов. Специалисты утверждают, что эвакуация всех тел погибших может занять несколько дней, поскольку зона поисковой операции оценивается минимум в 1 гектар.

Напомним, сегодня самолет A320 авиакомпании Germanwings, летевший маршрутом Барселона-Дюссельдорф, разбился во французских Альпах. По последним данным, на борту находились 150 человека.