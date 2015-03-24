В сети появилось фото и видео обломков разбившегося во Франции аэробуса

В сети появились фотографии и видео обломков разбившегося во Франции аэробуса А320, на борту которого находились 150 человек.

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