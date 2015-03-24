В сети появилось фото и видео обломков разбившегося во Франции аэробуса
18:26, 24 марта 2015Мир
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В сети появились фотографии и видео обломков разбившегося во Франции аэробуса А320, на борту которого находились 150 человек.
REUTERS
Материалы для местной газеты Le Dauphine Libere опубликовал в своем Twitter, швейцарский спасатель Менно Берманс, который привлечен к поисковым работам на месте крушения аэробуса.
Foto van wrakstukken via de lokale krant Le Dauphine Libere. #Germanwingspic.twitter.com/WYVjCWYrTR
— Menno Boermans (@Menno_Boermans) 24 Березень 2015
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Фото обломков аэробуса также в Twitter публикует La Provence.
Las fotos exclusivas del accidente de avión http://t.co/VxurYtdujU#crashA320#Germanwingspic.twitter.com/SIcmqTV4Gc
— La Provence (@laprovence) 24 Березень 2015
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