Во Франции разбился авиалайнер А320 со 148 людьми на борту

Об этом сообщает телеканал Europe1.

Самолет исчез с радаров около 11 часов, сообщается на сайте канала.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на местную газету La Provence, на борту находились 142 пассажира и шесть членов экипажа.

Germanwings и Lufthansa пока никак не комментируют информацию, отмечает агентство.

Министр внутренних дел Франции отправился на место катастрофы, сообщает BFMTV.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что очевидно, никто не выжил, пишет ABCNews.

"Причина катастрофы пока неизвестна", - сообщил Reuters премьер страны Мануэль Валь.

В главном управлении авиаполетов Франции рассказали, что самолет упал вблизи города Барселонетта, в 100 километрах к северу от Ниццы.

Согласно базе данных airfleets.net, разбившийся самолет, находился в эксплуатации с 1991 года.