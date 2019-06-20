New York Times: Уничтожение MH17 - это профинансированное Россией преступление

Москва должна ответить за совершенные ею убийства и ложь, которая должна была скрыть их.

Для Кремля под руководством Владимира Путина умышленная, методическая и бессовестная ложь – это по умолчанию ответ на любые обвинения. Россия якобы не вмешивалась в американские выборы. Обвинения в систематическом допинге олимпийских спортсменов – это «зловещие иностранные выдумки». Агенты спецслужб, которые применили химическое оружие «Новичок» в Солсбери, якобы просто ездили посмотреть на шпиль церкви. И якобы Россия не имеет никакого отношения к боевикам на Востоке Украины.

Попытки подстроить реальность к своим политическим маневрам – это давняя традиция для Кремля, — пишет New York Times в редакционной статье. И эта практика, к сожалению, приобретает популярность в Белом доме и среди авторитарных правителей по всему миру. Именно поэтому очень важно, чтобы институты, призванные защищать верховенство закона, которые опираются на проверенные факты, должны нанести удар в ответ.

Читайте такжеСША призывают Россию наказать виновных в катастрофе МН17

И именно поэтому обвинения в убийстве, объявленные международными прокурорами против трех россиян и одного гражданина Украины в деле об уничтожении рейса MH17 Malaysia Airlines, играют такую важную роль. Даже несмотря на то, что Россия отказывается выдать обвиняемых и признать их вину. Но если трое мужчин и не сядут на скамью подсудимых, то ложь Москвы "сядет".

Издание пишет, что причастность России была очевидной уже давно. Через день после уничтожения MH17 над Украиной правительство США на основе имеющихся доказательств сделало вывод, что самолет был сбит российской ракетой класса «земля-воздух», запущенной с оккупированной части Донбасса. Тогда американские чиновники выражали уверенность, что Россия предоставила ракетную систему подконтрольным ей силам на украинской территории.

Позже была создана Международная следственная группа, в которую вошли прокуроры из Украины, Нидерландов, Малайзии, Бельгии и Австралии. Эта группа, а также независимая организация Bellingcat детально зафиксировали, как российская установка «Бук» из российской военной части была доставлена на Восток Украины, а затем использована для уничтожения малайзийского лайнера.

Читайте такжеКатастрофа MH17: родственники 55 жертв подали на Россию в ЕСПЧ

Обвинения, прозвучавшие в среду, не были декларативными. Они касались конкретных людей и преступлений. Уничтожение рейса MH17 не было побочным эффектом отвратительной войны. Как отметил прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, это было убийство, совершенное конкретными людьми, которые выполняли приказы Москвы в опосредованной войне против Украины. И они должны предстать перед нидерландским судом 9 марта 2020 года. Поскольку 193 граждан Нидерландов были на том самолете. Суд начнется не зависимо от того, появятся в зале обвиняемые или нет.

Четверо мужчин, на которых были выданы международные ордера, фигурировали в предыдущих отчетах. В частности, существуют записи их телефонных разговоров, во время которых они обсуждали передвижение российской ракетной установки и сам запуск ракет. Один из них – Игорь Гиркин, который был полковником ФСБ. Другие два – Сергей Дубинский и Олег Пулатов – служили в ГРУ. А четвертый – Леонид Харченко – был украинским гражданином, который руководил отрядом боевиков в Донецке под командованием русских.

Обвиняемые не совершили непосредственный выстрел, но «сформировали сеть», которая объединяла самопровозглашенную «ДНР» напрямую с Россией. Они ответственны за переправку российской ракетной системы на Восток Украины, а значит могут быть привлечены к суду за убийство 298 людей. Это же касается и Москвы.

Читайте такжеMalayMail: Премьер Малайзии не верит, что "дисциплинированная" Россия сбила MH17 над Донбассом

«У нас теперь есть доказательства того, что Россия причастна к преступлению», - сказал Вестербеке.

«На следующий день после 17 июля в России были в состоянии сказать нам, что именно произошло. Они знали. Система «Бук» была использована на Востоке Украины, и они об этом знали. Но не дали нам этой информации», - добавил нидерландский прокурор.

Москва, конечно, все отрицает, и продолжает делать вид, что якобы она стала жертвой западной интриги. Российская сторона, видимо, рассчитывает, что правительства на Западе какое-то время будут шуметь, а потом вернутся к привычным отношениям с Россией. Так не должно случиться.

«Речь идет не о каких-то политических манипуляций, в которых обвиняют Москву, а об убийствах, совершенных агентами Кремля в грязной войне. Открытый суд – это то, как общества обычно преследуют тех, кто нарушил верховенство закона. И таким должен быть ответ на преступления и ложь Москвы. Этот ответ должен получить полную и публичную поддержку со стороны законопослушных стран», - говорится в статье.