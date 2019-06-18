Дело MH17: следствие завтра назовет имена 4 подозреваемых в сбивании самолета

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших - граждане Нидерландов.

Международная совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, завтра, 19 июня, объявит первые четыре фамилии лиц, подозреваемых в причастности к сбиванию малайзийского самолета рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

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"Уже завтра мир услышит первые четыре фамилии лиц, подозреваемых в причастности к сбиванию в июле 2014 года самолета «Малайзийских авиалиний» в небе над Донбассом. Фамилии ответственных за эту трагедию будут озвучены 19 июня в ходе брифинга совместной следственной группы - официальной группы по расследованию, созданной в 2014 году сразу после того, как МН17 сбила ракета "Бук". Об алгоритме дальнейших шагов тоже объявят в ходе брифинга", - отметила Зеленко.

"Очевидно, после того, как этим лицам будет предъявлено подозрения, прокуратура в Нидерландах начнет передачу дела в уголовный суд Схипхола (Нидерланды). Опять-таки, вина четырех подозреваемых должна быть прежде всего доказана в судебном порядке, ведь речь идет о международно-правовой ответственности с суровыми последствиями", - подчеркнула Зеленко.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая 2018 года стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбивание рейса MH17.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.