В Индии железный штырь насквозь пробил голову строителя - мужчина выжил (фото 18+)

Прут вонзился ему в правый висок и вышел с левой стороны лба.

В индийском городе Балагхат, штат Мадхья-Прадеш, строитель выжил после того, как его голову пронзил металлический прут.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Санджай Бахе не удержался на строительных лесах и упал в колодец. Голову 21-летнего рабочего насквозь пробил железный штырь. Прут вонзился ему в правый висок и вышел с левой стороны лба. Пострадавшего немедленно доставили в больницу.

Его давление снизилось до критических значений, операцию в течение полутора часов проводили несколько нейрохирургов, в результате удалось извлечь штырь, не повредив основные мозговые артерии.

По словам доктора, главной задачей было не повредить сосуды во время операции, чтобы не спровоцировать кровотечение, а единственное возможное осложнение, которое может возникнуть у пациента, - посттравматический менингит.

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