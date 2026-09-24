В Антарктике первому тюлененку сезона дали имя: в честь кого его назвали

Детеныша назвали в честь украинских спасателей.

Первый в этом сезоне детеныш тюленя Ведделла, родившийся в районе украинской антарктической станции "Академик Вернадский", теперь получил имя.

Как сообщает Национальный антарктический научный центр, полярники назвали девочку Салли, или Сальватора.

Имя для малышки предложила в Instagram пользовательница kasai_san.dra – Александра Касай. Она связала свой вариант с украинскими спасателями, ведь 17 сентября, когда было сообщено о рождении тюлененка, в Украине отмечают День спасателя.

Видео дня

"Поскольку сегодня воздают честь всем спасателям, которые в это сложное для страны время помогают спасать жизни украинцам, я предлагаю назвать тюлененка Salvator (с латыни "Спасатель"), а сокращенно – Сал или Салли. Думаю, малышу подойдет такое имя", – написала Касай.

Идея пришлась по душе украинским полярникам, поэтому теперь на острове Винтер живет тюлененок Салли. За победу в конкурсе Александра также получит обещанный подарок – шеврон 31-й украинской антарктической экспедиции.

Всего в соцсетях организаторы получили около тысячи вариантов имени. Среди предложений были как забавные и милые, в частности Куйовдик, так и более концептуальные – например, Дрони.

Также отмечается, что недалеко от станции "Академик Вернадский" недавно родился еще один детеныш тюленя Ведделла. На этот раз – мальчик.

Рождение первого детеныша тюленя Ведделла в этом сезоне

Как писал УНИАН, украинские полярники, находящиеся на станции "Академик Вернадский" (остров Галиндез), зафиксировали рождение первого тюлененка Ведделла в этом сезоне. Детеныш появился на свет на соседнем острове Винтер, расположенном напротив Галиндеза.

По словам исследователей, сейчас в Антарктике – начало весны, и именно в это время самки тюленей Ведделла рожают детенышей. Каждая приносит на свет одного малыша. В первые дни они обычно весят 25–30 кг. К концу периода вскармливания, который длится около 3 месяцев, вес может достигать 90 кг. Взрослые тюлени Ведделла весят около 400 кг.

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