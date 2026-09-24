Армия России получила партию истребителей 'пятого поколения' Су-57 в новом виде (фото)

Эти самолеты отличаются от машин, которые строили в начале войны с Украиной.

ОАК (входит в состав корпорации "Ростех") передала Воздушно-космическим силам РФ партию новых многофункциональных истребителей Су-57. Об этом Объединенная авиастроительная корпорация сообщила в своем Telegram-канале.

"Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, были опробованы в различных режимах работы летчиками Министерства обороны РФ и совершили перелет на аэродром базирования", – пишет ОАК.

По словам россиян, Су-57 были поставлены в новой технической конфигурации, при этом не уточняется, что именно изменилось в ходе модернизации. Судя по сообщению, можно предположить, что речь идет о способности применять новые образцы авиационного вооружения.

Видео дня

Ранее, в ходе выставки El Alamein International Airshow 2026, россияне уже демонстрировали новые типы авиационного вооружения для Су-57. В частности, были представлены гибрид крылатой ракеты и ударного беспилотника С-71М "Монохром", а также крылатая ракета С-71К "Ковер". Боеприпасы семейства С-71 разрабатывались как малозаметные.

Россияне не назвали количество переданных Су-57. Судя по фото и видеоматериалам, речь идет как минимум о нескольких боевых машинах.

Это не первая партия Су-57, которую РФ получила в этом году. О передаче предыдущей партии сообщалось ещё в феврале. Тогда речь шла о "большой партии самолётов" (впрочем, без уточнения даже приблизительного количества).

Всего, по данным Центра анализа стратегий и технологий, к началу 2025 года в рамках контракта 2019 года было построено 35 серийных истребителей Су-57.

Даже если эти данные верны, приведенное количество является довольно "скромным" и демонстрирует неготовность РФ к полномасштабному производству новых самолетов.

Для сравнения: американских истребителей F-35 пятого поколения по состоянию на август этого года было построено уже более 1340 единиц. Считается также, что новых китайских истребителей Chengdu J-20 (условный аналог Су-57) было изготовлено около 500.

Су-57 – справка

Су-57 – новейший российский серийный истребитель, который в РФ позиционируется как самолет пятого поколения. Первый прототип Су-57 совершил свой дебютный полет 29 января 2010 года. В эксплуатацию истребитель начали принимать в 2020 году.

Российская пропаганда постоянно подчеркивает преимущества нового самолета, однако международные эксперты оценивают его гораздо сдержаннее. Специалисты обращают внимание на ряд проблем, в частности на недостаточный уровень малозаметности – один из ключевых показателей истребителей пятого поколения.

Су-57 – другие новости

Долгое время Россия пыталась найти для Су-57 иностранного покупателя, ведь отсутствие экспортных контрактов подрывало имидж одного из самых престижных авиационных проектов Кремля. В конце концов, спустя много лет после первого полёта Москва объявила о появлении первого зарубежного заказчика – им стал Алжир.

В то же время очередная попытка продать Су-57 Индии закончилась фиаско – страна отказалась от приобретения российских истребителей. Россиянам не помогло даже появление двухместной модификации, которая недавно впервые поднялась в небо.

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