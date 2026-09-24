Армия России получила партию истребителей 'пятого поколения' Су-57 в новом виде (фото)

ОАК (входит в состав корпорации "Ростех") передала Воздушно-космическим силам РФ партию новых многофункциональных истребителей Су-57. Об этом Объединенная авиастроительная корпорация сообщила в своем Telegram-канале.
"Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, были опробованы в различных режимах работы летчиками Министерства обороны РФ и совершили перелет на аэродром базирования", – пишет ОАК.
По словам россиян, Су-57 были поставлены в новой технической конфигурации, при этом не уточняется, что именно изменилось в ходе модернизации. Судя по сообщению, можно предположить, что речь идет о способности применять новые образцы авиационного вооружения.
Ранее, в ходе выставки El Alamein International Airshow 2026, россияне уже демонстрировали новые типы авиационного вооружения для Су-57. В частности, были представлены гибрид крылатой ракеты и ударного беспилотника С-71М "Монохром", а также крылатая ракета С-71К "Ковер". Боеприпасы семейства С-71 разрабатывались как малозаметные.
Россияне не назвали количество переданных Су-57. Судя по фото и видеоматериалам, речь идет как минимум о нескольких боевых машинах.
Это не первая партия Су-57, которую РФ получила в этом году. О передаче предыдущей партии сообщалось ещё в феврале. Тогда речь шла о "большой партии самолётов" (впрочем, без уточнения даже приблизительного количества).
Всего, по данным Центра анализа стратегий и технологий, к началу 2025 года в рамках контракта 2019 года было построено 35 серийных истребителей Су-57.
Даже если эти данные верны, приведенное количество является довольно "скромным" и демонстрирует неготовность РФ к полномасштабному производству новых самолетов.
Для сравнения: американских истребителей F-35 пятого поколения по состоянию на август этого года было построено уже более 1340 единиц. Считается также, что новых китайских истребителей Chengdu J-20 (условный аналог Су-57) было изготовлено около 500.
Су-57 – справка
Су-57 – новейший российский серийный истребитель, который в РФ позиционируется как самолет пятого поколения. Первый прототип Су-57 совершил свой дебютный полет 29 января 2010 года. В эксплуатацию истребитель начали принимать в 2020 году.
Российская пропаганда постоянно подчеркивает преимущества нового самолета, однако международные эксперты оценивают его гораздо сдержаннее. Специалисты обращают внимание на ряд проблем, в частности на недостаточный уровень малозаметности – один из ключевых показателей истребителей пятого поколения.
Су-57 – другие новости
Долгое время Россия пыталась найти для Су-57 иностранного покупателя, ведь отсутствие экспортных контрактов подрывало имидж одного из самых престижных авиационных проектов Кремля. В конце концов, спустя много лет после первого полёта Москва объявила о появлении первого зарубежного заказчика – им стал Алжир.
В то же время очередная попытка продать Су-57 Индии закончилась фиаско – страна отказалась от приобретения российских истребителей. Россиянам не помогло даже появление двухместной модификации, которая недавно впервые поднялась в небо.