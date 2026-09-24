США готовят запрет на экспорт дизельного топлива, – Politico

Страна является крупнейшим экспортером дизеля в мире, поэтому мировые цены на топливо вырастут ещё сильнее.

Белый дом готовит запрет на экспорт дизельного топлива на 90 дней с целью снижения цен на энергоносители, которые оказывают давление на республиканцев в преддверии промежуточных выборов, сообщили источники Politico.

Против запрета, юридические процедуры по которому еще прорабатываются, выступили американские производители топлива, которые предупредили, что любая краткосрочная выгода будет перекрыта более высокими ценами на топливо в будущем. Любое прекращение поставок станет первым ограничением на экспорт энергоносителей из США с тех пор, как администрация 44-го президента США Барака Обамы в 2015 году отменила действовавший на протяжении десятилетий запрет на экспорт нефти.

Однако война, которую администрация нынешнего президента США Дональда Трампа начала против Ирана в феврале, а также атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы привели к росту цен на дизельное топливо до рекордных уровней и заставили республиканцев из сельскохозяйственных штатов требовать введения запрета.

Видео дня

До промежуточных выборов осталось менее семи недель, поэтому Трамп склоняется к тому, чтобы объявить запрет до конца недели. Он готов считать любые негативные последствия "проблемой декабря". Один из представителей отрасли отмечает: всё может зависеть от того, кто именно будет рядом с Трампом в момент принятия им решения.

Запрет сроком на 90 дней может в краткосрочной перспективе привести к снижению цен на дизельное топливо в некоторых регионах США, поскольку танкеры, изначально направлявшиеся в Европу или Азию, будут перенаправляться в внутреннюю топливную систему страны, увеличивая предложение на рынке. Однако впоследствии нефтеперерабатывающие компании сократят объемы производства из-за потери важного экспортного рынка, что вызовет рост цен.

Запрет на экспорт дизеля со стороны Вашингтона совпал бы по времени с ростом зависимости стран мира от американского топлива. Это усилило бы и без того значительную напряженность на мировом рынке и в краткосрочной перспективе еще больше повысило бы цены за пределами США, отмечают аналитики.

Цены на дизельное топливо – последние новости

Розничные цены на дизельное топливо в США стремительно растут и впервые превысили отметку в 6,5 доллара за галлон (76,72 гривни за литр) из-за войны Трампа против Ирана. Только в сентябре цены поднялись на 10,27 гривни за литр, а за год – на 33,54 гривни. Нехватка дизельного топлива сейчас наблюдается по всему миру.

При этом эксперт по топливу Дмитрий Леушкин считает, что дизельное топливо в Украине уже в феврале будет стоить 115–120 гривень за литр. В худшем случае цена может вырасти до 140–145 гривень – однако последнее уже маловероятно.

Вас также могут заинтересовать новости: