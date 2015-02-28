Опубликовано интервью Немцова, которое он дал за два часа до смерти. Он говорил об Украине
Меньше, чем за два часа до своей смерти, российский оппозиционер дал интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Он говорил об освобождении Надежды Савченко, а также обсуждал с ведущими предстоящий антивоенный и антикризисный марш "Весна", запланированное на 1 марта.
"Борис был, как всегда, резкий. Но я бы не сказал, что эта речь была агрессивнее, чем раньше. Насколько я его помню, он всегда достойно резко отзывался о власти и о тех действиях, которые они делают", - рассказал один из ведущих "Эха Москвы" Виталий Дымарский, который брал интервью у Немцова.
"Вне эфира он рассказал подробности об организации марша и почему они согласились на район Марьино. Со смехом он поделился своей новостью, которую только узнал, что в воскресенье НТВ должно было показывать очередную "Анатомию протеста", где он должен был быть главным героем. И мы еще немного поспорили об оппозиции", - рассказал Димарский.
По словам журналиста, они попрощались с Немцовым в 21:30 и добавил, что политик находился в "обычном" настроения.