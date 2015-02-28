Опубликовано интервью Немцова, которое он дал за два часа до смерти. Он говорил об Украине

Он говорил об освобождении Надежды Савченко, а также обсуждал с ведущими предстоящий антивоенный и антикризисный марш "Весна", запланированное на 1 марта.

"Борис был, как всегда, резкий. Но я бы не сказал, что эта речь была агрессивнее, чем раньше. Насколько я его помню, он всегда достойно резко отзывался о власти и о тех действиях, которые они делают", - рассказал один из ведущих "Эха Москвы" Виталий Дымарский, который брал интервью у Немцова.

"Вне эфира он рассказал подробности об организации марша и почему они согласились на район Марьино. Со смехом он поделился своей новостью, которую только узнал, что в воскресенье НТВ должно было показывать очередную "Анатомию протеста", где он должен был быть главным героем. И мы еще немного поспорили об оппозиции", - рассказал Димарский.

По словам журналиста, они попрощались с Немцовым в 21:30 и добавил, что политик находился в "обычном" настроения.