В Москве объявлен план «Перехват» в связи с убийством Немцова
00:07, 28 февраля 2015Мир
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МВД подтвердило гибель политика Бориса Немцова.
На место происшествия выехал начальник ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин, сообщает Лента.ру со ссылкой на российские информагентства.
В столице введен план «Перехват», принимаются меры к поиску предполагаемых убийц.
Преступление совершено на Большом Замоскворецком мосту. По данным РИА Новости с политиком была девушка 1991 года рождения, ее имя не сообщается. К Немцову подъехал белый автомобиль, из которого было произведено четыре выстрела. Пули попали в спину. Машина скрылась, от полученных ранений политик скончался.
Член бюро федерального политсовета партии «РПР-Парнас» Илья Яшин подтвердил эту информацию.
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