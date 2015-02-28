В Москве объявлен план «Перехват» в связи с убийством Немцова

На место происшествия выехал начальник ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин, сообщает Лента.ру со ссылкой на российские информагентства.

В столице введен план «Перехват», принимаются меры к поиску предполагаемых убийц.

Преступление совершено на Большом Замоскворецком мосту. По данным РИА Новости с политиком была девушка 1991 года рождения, ее имя не сообщается. К Немцову подъехал белый автомобиль, из которого было произведено четыре выстрела. Пули попали в спину. Машина скрылась, от полученных ранений политик скончался.

Член бюро федерального политсовета партии «РПР-Парнас» Илья Яшин подтвердил эту информацию.