Дизайн евро изменится: стало известно, когда появятся новые банкноты

Дизайн новых купюр разработан на основе двух тем – "Европейская культура" и "Реки и птицы".

Новые евро начнут вводить в обращение с начала 2030-х годов. Банкноты, которые находятся в обращении сейчас, останутся в силе и будут продолжать использоваться параллельно с новой серией.

Как сообщается на сайте Европейского центрального банка, в общей сложности 9,96 миллиона человек в Европе и за ее пределами высказали свое мнение о будущем дизайне евробанкнот, приняв участие в публичном опросе банка.

Опрос проводился с 23 июля по 21 сентября 2026 года. Участникам предложили выбрать один из десяти вариантов дизайна, разработанных на основе двух тем – "Европейская культура" и "Реки и птицы".

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Результаты опросов, а также рекомендации независимого жюри конкурса дизайнов и результаты технической оценки будут учтены при принятии Советом управляющих ЕЦБ решения об окончательной концепции дизайна будущих евробанкнот. Ожидается, что это решение будет принято в конце 2026 года.

В настоящее время ЕЦБ не обнародует результаты по отдельным вариантам дизайна. После принятия решения будет опубликован подробный отчет о результатах опросов, в частности отзывы по каждому варианту и результаты в разрезе стран.

После утверждения концепции Советом управляющих выбранный дизайн адаптируют и доработают, чтобы превратить его в дизайн реальных банкнот. Новые банкноты будут иметь усовершенствованные защитные элементы, а также станут более удобными для людей с различными потребностями и более экологичными в производстве.

Новые евро – главные новости

В январе 2025 года стало известно, что Европейский центральный банк планирует изменить дизайн банкнот евро – впервые с момента введения их в наличный оборот 23 года назад. Изменение дизайна призвано сделать банкноты более привлекательными и узнаваемыми. В настоящее время на них изображены безымянные мосты и окна.

В сентябре ЕЦБ приступил к решающему этапу работы над новой серией банкнот. Регулятор представил 10 финальных проектов новых евро, по которым проводилось голосование.

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