Песков: Немцов был чуть более чем среднестатистический гражданин

Об этом он заявил в интервью «Коммерсант FM».

"При всем уважении к памяти Бориса Немцова, в политическом плане он не представлял какой-либо угрозы, имеется в виду, разумеется, политической, для действующего руководства России и для Владимира Путина. Если мы сопоставим уровень популярности, рейтинги Путина, правительства в целом и так далее, то в целом Борис Немцов был чуть более чем среднестатистический гражданин", - сказал пресс-секретарь Путина.

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Кроме того Песков назвал убийство Немцова провокацией.

«На фоне различных, скажем так, мероприятий, которые планирует оппозиция в ближайшие дни, на фоне в целом весьма такой эмоциональной, насыщенной обстановки, которую мы имеем в связи с событиями в Украине. Конечно, это вполне может выглядеть как провокация... Очевидно, что Борис Немцов был оппозиционером, очевидно, что он был в достаточно тесных контактах с разными людьми в Киеве, он туда часто ездил, это не секрет», — заявил он