Незадолго до убийства Немцов заявлял, что Путин может его убить

Своими опасениями Немцов поделился в интервью изданию "Собеседник".

"Я никогда не скрывал своих политических взглядов" - заявил тогда Борис Немцов в личном разговоре с корреспондентом «Собеседника».

"Считаю, что именно он [Путин] развязал войну на Украине. Отношусь к нему хуже некуда. Особенно после событий «Норд-Оста» и Беслана", - говорил он.

Он отметил, что его мама очень за негоо переживала.

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"Всякий раз, как я ей звоню, она причитает: «Когда ты прекратишь ругать Путина? Он тебя убьет!» И это на полном серьезе", - говорил Немцов.

"Она реально боится, что он меня может убить в ближайшее время из-за моих выступлений — как в реальной жизни, так и в социальных сетях. И это, повторюсь, не шутки: она умный человек. Она очень этого боится", - отметил политик.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в центре Москвы был застрелен оппозиционный политик Борис Немцов.