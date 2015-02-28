МВД РФ: есть свидетели убийства Немцова в Москве
01:16, 28 февраля 2015Мир
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МВД России сообщает, что есть свидетели убийства известного политика Бориса Немцова
МВД РФ: есть свидетели убийства Немцова в Москве
Подробности не раскрываются, сообщает РИА Новости
"Свидетели также имеются, но все это в интересах следствия в данный момент не разглашается", — сказала официальный представитель МВД Елена Алексеева в эфире "России 24".
Оппозиционный политик Борис Немцов застрелен вечером в пятницу, 27 февраля, в центре Москвы. К нему подъехал белый автомобиль, из которого было произведено несколько выстрелов. Затем машина скрылась. От полученных ранений политик скончался.
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