МВД РФ: есть свидетели убийства Немцова в Москве

Подробности не раскрываются, сообщает РИА Новости

"Свидетели также имеются, но все это в интересах следствия в данный момент не разглашается", — сказала официальный представитель МВД Елена Алексеева в эфире "России 24".

Оппозиционный политик Борис Немцов застрелен вечером в пятницу, 27 февраля, в центре Москвы. К нему подъехал белый автомобиль, из которого было произведено несколько выстрелов. Затем машина скрылась. От полученных ранений политик скончался.