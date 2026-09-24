Возле высоток в Киеве обнаружили обломки ракеты 'Искандер-М': боевая часть не взорвалась (фото)

В столице погибли женщина, которая направлялась в укрытие, и мужчина, пережидавший российскую атаку в подземном переходе.

Остатки российской ракеты "Искандер-М" обнаружили в одном из районов Киева после ночного вражеского обстрела. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что саперы ГСЧС изъяли безопасные остатки российской ракеты "Искандер-М".

"Их обнаружили в одном из районов столицы после ночного вражеского обстрела. С помощью пиротехнической машины тяжелого типа и манипулятора спасатели изъяли остатки ракеты и перевезли их для дальнейшего обезвреживания", – говорится в сообщении.

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На фото ГСЧС видно, что этот опасный российский металлолом упал на очень близком расстоянии от столичных многоэтажек, где проживают сотни людей. Также рядом много припаркованных автомобилей.

В другом сообщении ГСЧС сообщила, что в Киеве погибли два человека – женщина, которая шла в укрытие, и мужчина, который пережидал российскую атаку в подземном переходе. "Кроме того, еще восемь человек получили ранения, среди них – полицейский, который приехал на помощь пострадавшим. Двое находятся в тяжелом состоянии", – отмечают спасатели.

В результате ночного обстрела повреждено более 50 гражданских объектов – жилые дома, почтовые отделения, роддом, текстильное предприятие.

Атака на Киев – главные новости

Как сообщал УНИАН, по данным Воздушных сил Украины, в ночь на 24 сентября системами противовоздушной обороны были сбиты или подавлены 227 воздушных целей, среди которых 4 противокорабельные ракеты, 3 баллистические ракеты "Искандер-М"/"С-400"/"KN-23".

Также в этот список вошли одна "Бандероль"/"Дань-Т" и 219 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербер" и дроны других типов.

Отмечается, что основными направлениями ударов были Одесская и Киевская области.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 точках, а также падение сбитых (обломков) в 10 точках.

Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Нью-Йорке заявил, что в ночь на 24 сентября россияне осуществили баллистическую атаку в три волны. В Киеве удалось сбить 60% баллистических ракет.

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