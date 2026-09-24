СМИ сообщили о трехсторонней встрече по энергетическому перемирию: в ОП опровергли

Также возможны переговоры о мире на море, отмечает источник.

В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом стороны договорились провести трехстороннюю встречу с участием россиян.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Отмечается, что эта встреча должна состояться уже сегодня, 24 сентября. В ней планируют принять участие глава офиса президента Кирилл Буданов, председатель СВР Рустем Умеров. С американской стороны к переговорам будут привлечены представители Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф. От РФ будет присутствовать специальный посланник Путина Кирилл Дмитриев, который вылетел в США.

По данным издания, главной темой переговоров должно стать энергетическое перемирие. В частности, стороны должны обсудить, как они его трактуют и какими могут быть способы контроля за его соблюдением. Также сообщается, что в ходе этих переговоров РФ планирует настаивать и на свободном судоходстве, в частности для "теневого флота", который экспортирует российскую нефть.

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Журналисты отмечают, что свобода судоходства будет выгодна и для Украины. Ведь это позволит Киеву вывезти собственные урожаи – пшеницу, кукурузу, подсолнечник и другие культуры. Также источник сообщает, что встреча Трампа и Си Цзиньпиня может повлиять на разработку соответствующих "дорожных карт" относительно вариантов завершения войны в Украине.

Обновлено в 15.18. Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что информация издания "Зеркало недели" не соответствует действительности.

"Украинская делегация по пути в Украину, у ZN нет источников в делегации", - отметил Литвин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Axios сообщил, что США выступили с предложением, чтобы Украина и Россия договорились о совместном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время Украина готова на это согласиться.

Как добавил Зеленский, он сообщил президенту США Дональду Трампу во время их встречи в Нью-Йорке 22 сентября, что хотел бы провести трехстороннюю встречу и сделать энергетическое прекращение огня одним из первых ее конкретных результатов.

При этом США говорили о возможности сначала провести встречу между техническими командами, в отличие от встречи лидеров. Абу-Даби называлось вероятным местом для такой встречи.

Мирные переговоры: другие важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что может встретиться с Путиным и Трампом уже в декабре этого года. По его словам, это может произойти во время саммита G20 в Майами 12 декабря.

Отметим, что недавно в РФ в очередной раз отвергли идею мирных переговоров с Украиной. В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что на данный момент предпосылок для перехода к мирному треку переговоров нет.

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