Ярославский депутат: из-за Немцова лишились постов "влиятельные люди"

Об этом рассказал РИА Новости депутат муниципалитета Ярославля, зампредседателя фракции КПРФ Антон Голицын.

В ночь субботу стало известно, что Немцов, в 1990-е годы занимавший пост первого вице-премьера РФ, был расстрелян в центре Москвы. МВД России сообщает, что есть свидетели убийства, подробности не раскрываются. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

"Немцов в качестве депутата организовал в Ярославле несколько довольно громких антикоррупционных расследований. Так сказать, много кого он здесь потрогал за вымя. Несколько чиновников и довольно влиятельных людей своих постов лишились", — свидетельствует депутат муниципалитета Ярославля Антон Голицын.

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По словам ярославского депутата, вряд ли кто-то из них способен организовать такое убийство, но прорабатывать эти версии следственным органам все равно придется.

В то же время, уверен он, "никто из обиженных Немцовым ярославцев не способен даже близко на что-то подобное". Но "отрабатывать эти версии следствию придется", — считает он.

Депутат связывает это убийство с другим событием — намеченным на 1 марта антикризисным маршем оппозиции. "Не верю в Кремль, может, это сделали какие-то профессионалы или психи, но время выбрано идеально — ровно сутки (до марша, — прим.). Не больше, не меньше. Чтобы была жесткая раскачка. А дальше можно ждать всего, что угодно. Это событие из разряда фатальных", — считает депутат Голицын.