Зеленский признался, какой видит свою жизнь после войны

По словам президента, хорошие люди дают энергию для жизни.

Президент Владимир Зеленский заявил, что старается работать так, чтобы после войны и окончания своего президентства продолжить жить в Украине и ходить по ее улицам, не сталкиваясь с ненавистью людей. Об этом он заявил в интервью главному редактору The Wall Street Journal Эмми Такер.

Отвечая на вопрос, как он справляется со стрессом после многих лет полномасштабной войны, Зеленский признался, что не уверен, удается ли ему это.

"Я не знаю. Я не уверен, что действительно справляюсь с этим. Нет, я имею в виду, что мы делаем, мы стараемся выполнять свою работу... Даже дело не в том, что люди будут тебя уважать. Дело в том, чтобы ты мог продолжать жить после войны и после этого президентского срока, чтобы ты продолжал жить в своей стране, ходить по улицам, и никто не захотел тебя убить и ненавидеть", – сказал он.

Видео дня

По словам главы государства, есть вещи, которые не хочется делать, но приходится.

"Да, так много вещей. И поэтому всё сводится к тому, что ты думаешь: это твое отношение к своей работе, своей стране и своему народу. В конце концов, всё вращается вокруг людей. Поэтому люди дают тебе энергию для жизни, а есть и такие, которых ты ненавидишь, и они отнимают у тебя всю энергию. И да, именно поэтому всё сводится к этому. Поэтому я стараюсь жить ради добрых людей. Я надеюсь, что вокруг нас много хороших людей. Надеюсь на это", – рассказал Зеленский.

Зеленский назвал вероятную дату трехсторонних переговоров с Путиным

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча с участием России и США, которая может принести реальные результаты, может состояться 12 декабря в Майами в ходе саммита G20. По словам Зеленского, такой формат является одной из лучших возможностей, предложенных американской стороной.

Президент отметил, что участие президента США Дональда Трампа, представителей Европы, Китая, Индии и стран Ближнего Востока может создать необходимую атмосферу для результативной встречи.

Вас также могут заинтересовать новости: