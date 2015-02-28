Немцов перед убийством готовил доклад с доказательствами участия военных РФ в войне на Донбассе
01:44, 28 февраля 2015Политика
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В докладе должны были быть факты и документы о присутствии армии РФ.
Российский оппозиционер Борис Немцов собирался опубликовать доклад с доказательствами участия российских военных в войне на Донбассе.
Об этом со ссылкой на члена бюро федерального политсовета партии "РПР-Парнас" Илья Яшинаповідомила Собчак.
"Илья Яшин сказал, что он собирался опубликовать доклад о войне "ДНР" с фактами и документами о присутствии российских военных", - сообщила в всвоєму Twitter Ксения Собчак.
Илья Яшин сказал что он собирался опубликовать доклад о войне в ДНР с фактами и документами в присутствии рус военных .
- Ксения Собчак (@xenia_sobchak) February 27, 2015
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