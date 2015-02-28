Немцов перед убийством готовил доклад с доказательствами участия военных РФ в войне на Донбассе

Российский оппозиционер Борис Немцов собирался опубликовать доклад с доказательствами участия российских военных в войне на Донбассе.

Об этом со ссылкой на члена бюро федерального политсовета партии "РПР-Парнас" Илья Яшинаповідомила Собчак.

"Илья Яшин сказал, что он собирался опубликовать доклад о войне "ДНР" с фактами и документами о присутствии российских военных", - сообщила в всвоєму Twitter Ксения Собчак.