В Украине запускают готовые туристические маршруты восстановления: начали с Николаевщины

Платформа "Путешествие к себе" опубликовала свой первый полноценный тур по Украине.

Национальная программа "Путешествие к себе. Пути восстановления", запущенная весной 2026 года, представила новый функционал на платформе dosebe.travel – авторские маршруты путешествий по Украине.

Как отмечают в пресс-службе проекта, первый маршрут, опубликованный на платформе, по-новому открывает для путешественников Николаевскую область – как место, где можно почувствовать особую красоту украинского юга и восстановить внутренний баланс через контакт с природой и людьми.

"Осенний сезон создает идеальные условия для путешествия: мягкое солнце, прохладные вечера и яркие пейзажи позволяют в полной мере ощутить красоту природы, погрузиться в атмосферу тишины и восстановления", – рассказывают авторы маршрута.

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В частности, в рамках тура туристов ждут пешие прогулки, мастер-классы и знакомство с крафтовыми производителями. Путешествие начинается с регионального ландшафтного парка "Гранитно-степное Побужье", далее ведет к творческим мастерским, местным виноделам и фермерам, а в заключение – снова к природе на берегах Тилигульского лимана.

Главной целью программы ее создатели называют стремление вдохновить и максимально облегчить планирование путешествий для внутренних туристов в Украине.

В дальнейшем авторскими маршрутами в рамках программы будут делиться лидеры мнений, предприниматели, эксперты и команда проекта.

В частности, николаевский маршрут в августе 2026 года вместе с командой проекта протестировали украинские инфлюенсеры – ресторатор Евгений Клопотенко, тревел-блогеры Макс Узол и Оля Манько, телеведущий Евгений Синельников, ветеран Александр Терен, филолог Алина Острожская и культурный блогер София Безверхая. На собственном опыте они убедились, что путешествия по Николаевской области отличаются уникальным балансом между тишиной, красотой природы и активной перезагрузкой.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать путешествия по Украине эффективным способом восстановления, и стремимся предоставить путешественникам информацию о местах, которые помогут раскрыть нашу историю, культуру и уникальную природу. В то же время это важный инструмент поддержки ответственного местного бизнеса, который работает легально и платит налоги. Запуск готовых решений – туристических маршрутов – поможет сбалансировать нагрузку на популярные направления и разнообразить опыт путешествий. Николаевская область в качестве первого направления выбрана не случайно – это регион с невероятным потенциалом и людьми, которые сегодня нуждаются в нашей поддержке и внимании", – рассказала глава Государственного агентства развития туризма Украины Наталья Табака.

Готовые маршруты охватывают места проживания, природные, культурные и спортивные зоны, мастерские, местные производства, гастрономические заведения, достопримечательности и другие локации, которые могут заинтересовать путешественников. Все локации проходят тщательный отбор командой проекта, комиссией и экспертным советом программы, в ходе которого оценивается их соответствие философии программы, установленным критериям и требованиям законодательства. В программу включаются только те локации, которые работают легально, платят налоги и соответствуют обязательным критериям программы. На сайте также введены специальные отметки доступности, что позволяет планировать поездки людям с инвалидностью и маломобильным группам населения. Это гарантирует путешественникам качество, безопасность и высокий уровень сервиса во время поездок.

"В августе мы запустили платформу dosebe.travel в тестовом режиме в качестве базовой MVP-версии. Команда активно работает над ее масштабированием. Поэтому готовые авторские маршруты – первый дополнительный функционал, который мы открываем для пользователей. Готовые маршруты с проверенными участниками позволяют путешествовать с комфортом и одновременно поддерживать местный бизнес. Привлечение инфлюенсеров к тестированию путешествия по Николаевской области помогло нам получить реальный опыт и рассказать о нем аудитории. Надеемся вдохновить путешественников открывать для себя Украину, имея под рукой надежный план действий", – отмечает глава BRAND UKRAINE Мария Липяцкая.

На очереди – полноценный туристический маршрут по Хмельницкой области, который представят чуть позже. Редакция УНИАН.Туризм также уже успела испытать его на личном опыте.

"Путешествие к себе. Пути восстановления" – что известно о программе

Как сообщал УНИАН.Туризм, 11 августа 2026 года Государственное агентство развития туризма Украины (ДАРТ) и BRAND UKRAINE в рамках национальной программы "Путешествие к себе. Пути восстановления" запустили национальную кампанию "К себе через родное".

В частности, в рамках кампании был запущен специальный сайт, который выполняет роль личного помощника для путешественников, помогая составить индивидуальный маршрут восстановления в зависимости от индивидуальных потребностей, интересов и запросов каждого пользователя.

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