Российские дроны вторглись в воздушное пространство двух стран: какой была реакция

На данный момент известно, что в этих странах нет раненых и разрушений.

Ночью и утром российские дроны, атакуя Украину, вторглись в воздушное пространство Румынии и Молдовы – румынские военные задействовали истребители, в Молдове закрыли небо.

В частности, один из дронов вошёл в воздушное пространство Румынии с севера уезда Ботошани. Как сообщает Aleph News, для его отслеживания в воздух поднялись два румынских истребителя F-16 и два испанских F-18.

Сообщается, что беспилотник упал недалеко от города Солка в уезде Сучава. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба также нет.

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"Дрон залетел в воздушное пространство Румынии утром 24 сентября через северную часть уезда Ботошани. После обнаружения воздушной цели два истребителя F-16 румынских ВВС вылетели с авиабазы Борча для мониторинга ситуации. В 06:26 жители уездов Сучава и Ботошани получили предупреждение через систему RO-Alert", – пишет СМИ.

Параллельно другие беспилотники фиксировали на территории Украины – в районе к северу от населенного пункта Килия-Веке, недалеко от румынской границы. В связи с этим с авиабазы имени Михая Когелничану подняли в воздух два испанских истребителя F-18. Жителям северной части уезда Тулча в 04:41 также разослали уведомление через систему RO-Alert.

По данным Министерства национальной обороны Румынии, беспилотник, пересекший границу страны, находился в воздушном пространстве Румынии около четырёх минут, а затем упал вблизи Солки в уезде Сучава. В результате падения дрона жертв и материального ущерба нет.

Румынские правоохранительные и военные органы продолжают необходимые процедуры по расследованию инцидента и установлению обстоятельств, при которых беспилотник оказался на территории страны.

Также российские беспилотники входили в воздушное пространство Молдовы. Как сообщает Министерство обороны Молдовы, на фоне массированных атак РФ по Украине Служба воздушных операций сообщила о несанкционированном нарушении воздушного пространства беспилотным летательным аппаратом. Сообщается, что дрон вошёл в воздушное пространство страны в 06:14 со стороны населённого пункта Клименцы Черновицкой области Украины и пересёк государственную границу в направлении населённого пункта Ларга Бричанского района. В 06:16 воздушный объект покинул воздушное пространство Молдовы и направился в сторону Клименцев в Украине.

Кроме того, сегодня в 05:21 патруль пограничной полиции Молдовы заметил ещё один неизвестный воздушный объект. Он двигался со стороны населённого пункта Великое Кошница Винницкой области Украины в направлении села Василкеу Сороцкого района.

Уже около 7 утра третий беспилотник пролетел над воздушным пространством Молдовы – он двигался со стороны украинского населенного пункта Кодыма в направлении села Сокола Шолданештского района. Примерно за полчаса до этого другой дрон вторгся в воздушное пространство Молдовы со стороны Приднестровья Винницкой области – он двигался в направлении села Воловица Сороцкого района.

Сообщается, что молдавские власти из соображений безопасности закрыли воздушное пространство в северной части страны.

Местные СМИ сообщили, что в Молдове ранним утром жители Шолданештского и Флорештского районов заявили в полицию о взрывах. Правоохранители обнаружили в поле возле фермы в Флорештском районе следы взрыва. Предположительно, это произошло в Каменце, на левом берегу Днестра.

Атака на Украину 24 сентября: что известно

Как сообщал УНИАН, РФ подвергла Киев массированной ракетной атаке, в результате чего были зафиксированы попадания в нескольких районах. Ночью столичные власти сообщали о возгораниях в нескольких районах. Тогда же было шесть пострадавших, два человека погибли.

По данным Воздушных сил, в ночь на 24 сентября противовоздушной обороной были сбиты или подавлены 227 воздушных целей, среди которых 4 противокорабельные ракеты "Циркон", 3 баллистические ракеты "Искандер-М"/"С-400"/"KN-23".

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