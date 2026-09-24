Квартиры в Украине за год значительно подорожали: где 'однушки' стоят больше всего

Большинство городов с высокими ценами на жилье сосредоточено на западе Украины, тогда как на востоке и юге они значительно ниже.

Цены на квартиры за год выросли во всех областных центрах, кроме Херсона и Ривне, где показатель за год снизился. Столица по стоимости занимает третье место, тогда как дороже всего приобрести однокомнатную квартиру в Ужгороде.

Согласно исследованию "OLX Недвижимость", которое имеется в распоряжении УНИАН, лидером по подорожанию однокомнатных квартир для покупки стал Хмельницкий, где стоимость выросла на 20% по сравнению с августом прошлого года. Медианная цена составляет около 44,7 тыс. долл.

На втором месте с несколько меньшим показателем – Львов с ростом на 19% до 77,2 тыс. долл. На 17% выросла медианная стоимость в Кропивницком – до 31,8 тыс. долл. и в Виннице – до 59,2 тыс. долл. В Одессе и Ивано-Франковске зафиксировали рост по 16% в обоих городах, при этом медианная цена несколько различается – 51,9 тыс. долл. и 50,2 тыс. долл. соответственно.

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Подорожание на 13% наблюдалось сразу в нескольких городах, а именно в:

Ужгороде – 78,3 тыс. долл. (самая высокая медианная цена в Украине);

Тернополе – 52 тыс. долл.;

Сумах – 24 тыс. долл.

В каких городах подорожание квартир менее ощутимо

По сравнению с августом 2025 года, в 2026 году медианная стоимость покупки однокомнатной квартиры в Житомире выросла на 11% и составляет 52 тыс. долл. В Черкассах и Полтаве показатель вырос на 7%, до 48,3 тыс. долл. и 39,6 тыс. долл. соответственно.

На 6% дороже приобрести однокомнатную квартиру в Черновцах, Харькове и Николаеве. Однако, несмотря на одинаковые показатели роста, медианные цены здесь различаются: 60,2 тыс. долл. в Черновцах, 25,1 тыс. долл. в Харькове и 20,5 тыс. долл. в Николаеве.

Существенно ниже остаются медианные цены в городах востока и юга Украины, в частности из-за близости к линии фронта и ситуации с безопасностью. Однако рост цен может свидетельствовать о постепенном восстановлении рынка.

В Днепре, Киеве и Чернигове также фиксировался одинаковый показатель: там однокомнатные квартиры на рынке купли-продажи подорожали на 4%. В столице медианная цена в августе 2026 года составила 75 тыс. долл., что меньше, чем во Львове и Ужгороде. Зато в Днепре и Чернигове рост составил до 31,6 тыс. долл. и 34,2 тыс. долл. соответственно.

В Запорожье медианная стоимость на рынке купли-продажи однокомнатных квартир – одна из самых низких. В августе 2026 года она составляла 16 тыс. долл., что на 2% больше, чем в прошлом году.

Города с наименьшими показателями

Единственными областными центрами, где медианная цена покупки однокомнатной квартиры снизилась, стали Ривне и Херсон. В Ривне было зафиксировано снижение на 5% - до 55,5 тыс. долл. В то же время в Херсоне снижение цен более заметно – на 14%. Здесь однокомнатные квартиры остаются самыми доступными для покупки: медианная стоимость составляет 12 тыс. долл.

"Наиболее активно цены выросли в городах запада Украины и в ее центральной части. В прифронтовых городах жилье остается более доступным. На формирование и изменение стоимости жилья сегодня влияет как структура спроса и предложения, так и ситуация с безопасностью в конкретном регионе", – резюмировали аналитики.

Рынок жилья в Украине – последние новости

По результатам исследования DIM.RIA, в августе наибольший скачок стоимости квартир фиксировался в Черкасской, Черновицкой и Закарпатской областях.

По данным исследования "OLX Недвижимость", медианная стоимость квартир в Украине в долларах выросла на 3%. Так, в июне она составляет более 61 тысячи долларов.

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