Африканский континент раскалывается быстрее, чем считали ученые: что будет дальше

Следующим этапом станет так называемая океанизация – формирование новой океанической коры.

Африканский континент раскалываться гораздо быстрее, чем предполагали ученые. Геологи выяснили, что земная кора в Восточной Африке уже значительно истончилась.

Как говорится в результатах исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, процесс происходит в Восточно-Африканской рифтовой системе, где Африканская плита постепенно разделяется на две части – Нубийскую и Сомалийскую. Последняя включает восточную часть континента и остров Мадагаскар, пишет Wionews.

Особое внимание ученые уделили рифту Туркана, который проходит через Кению и Эфиопию. Анализ сейсмических данных показал, что в центральной части этого региона земная кора имеет толщину всего около 13 км.

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Для сравнения, по краям рифтовой зоны ее толщина превышает 35 км.

Геолог Кристиан Роуэн из Колумбийского университета отметил, что процесс рифтогенеза в регионе оказался более ускоренным, чем считалось ранее, а земная кора – тоньше.

Когда появится новый океан

Когда континентальная кора становится тоньше примерно 15 километров, начинается так называемая стадия "шейки" – ее постепенного истончения перед разрывом.

По данным исследователей, этот процесс в Восточной Африке продолжается уже около 4 млн лет. Следующим этапом станет так называемая океанизация – формирование новой океанической коры.

В результате раскола магма сможет подниматься из глубин Земли. После ее остывания сформируется новая впадина, которая со временем может заполниться водой Индийского океана.

По словам ученых, подобный процесс уже наблюдается в районе Афарской котловины, недалеко от Красного моря.

Раскол Африки связан с древними останками

Исследователи также обратили внимание на любопытное совпадение. Примерно 4 млн лет назад, когда земная кора в этом регионе начала проходить важную стадию истончения, здесь появились мощные слои осадочных пород.

Именно в них сохранилось множество древних останков и следов жизнедеятельности гомининов.

Ученые предположили, что активные тектонические процессы и быстрое накопление осадков могли создать условия, благодаря которым до наших дней дошла подробная летопись жизни древних предков человека.

При этом, как отметили ученые, появление нового океана – процесс геологического масштаба, который займет еще миллионы лет. Речь не идет о событии, которое произойдет в ближайшем будущем по человеческим меркам.

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