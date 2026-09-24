Жители восьми регионов остались без света после ночной атаки РФ: где возникли проблемы

Потребителей просят экономно использовать электроэнергию в вечерние часы.

В результате ночной атаки Российской Федерации часть потребителей в восьми областях Украины осталась без электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры к утру без электричества осталась часть потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 600 населенных пунктов в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

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В Минэнерго подчеркнули, что введение ограничений сегодня не прогнозируется. При этом в ведомстве попросили потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы – с 10:00 до 22:00.

Атаки РФ по объектам энергетики Украины – последние новости

Ночью 22 сентября россияне атаковали баллистическими ракетами объект нефтегазового комплекса в Полтавской области. Этот удар привел к критическим разрушениям, что фактически сделало невозможным восстановление и функционирование объекта.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщал, что Россия может целенаправленно атаковать не только теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), но и котельные Киева.

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