Введет ли правительство меры по регулированию цен в магазинах: ответ министра

Атаки со стороны России также вынудили Украину на полгода отложить вступление в силу закона, защищающего покупателей.

Еженедельный мониторинг Министерства аграрной политики цен на основные продукты питания не подтверждает наличие значительных наценок со стороны торговых сетей. В связи с этим правительство не планирует вводить дополнительные меры регулирования цен в магазинах, сообщил на брифинге глава Минагро Тарас Высоцкий.

"Мы проводим постоянный анализ – сравнение неделя к неделе, месяц к месяцу. На данный момент нет оснований говорить о дополнительных мерах регулирования, чтобы повлиять на ценовую ситуацию", – говорит министр.

Он напомнил, что продовольственных продуктов в Украине достаточно, и ассортимент на полках магазинов может быть ограничен лишь из-за логистических проблем.

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"Показатели урожайности и урожая положительные. Фактически, как мы ранее и сообщали, производства абсолютно достаточно для обеспечения внутреннего потребления", – уверяет Высоцкий.

Чиновник также отметил, что атаки российских оккупантов на торговые сети вынудили Украину на полгода отложить введение постановления, защищающего покупателей. Речь идет об обязательной маркировке пищевых продуктов и кормов, которая должна была вступить в силу с 1 октября.

"Мы получили много обращений – как от поставщиков продукции, так и от производителей – о том, что в связи с разрушением складов и запасов продукции очень часто нет возможности быстро наносить соответствующую маркировку на государственном языке. Уничтожаются как этикетки, так и непосредственно имеющаяся продукция, которую нужно гораздо быстрее поставлять. Поэтому с учетом объективных обстоятельств было принято решение об отсрочке до 1 апреля 2027 года, чтобы пережить сложный осенне-зимний период", – объясняет Высоцкий.

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Украина должна была вернуться к стандартным правилам маркировки пищевых продуктов и кормов с 1 октября. Маркировка товара от производителя или импортера должна была обязательно содержать информацию на государственном языке, а указанные на упаковке данные должны были точно соответствовать фактическому составу продукции.

Как показывают результаты проверки эксперта Максима Несмянова, из пяти магазинов различных торговых сетей в Киеве в одном была зафиксирована острая нехватка товаров. Эксперт прогнозирует, что продукты подорожают более чем на 10% уже в ближайшее время. Несмянов предупреждает, что в условиях усиления обстрелов могут активизироваться фальсификаторы, подделывающие товары.

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