Курс валют в 'ПриватБанке': сколько стоит доллар 24 сентября

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 24 сентября, вырос на 20 копеек и составляет 45,15 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 51,55 гривни за евро.

При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,55 гривни, а евро – по курсу 50,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в четверг остался на прежнем уровне и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным и составляет 51,55 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 24 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,86 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, то гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,19 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 11 копеек и составляет 45,14 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,64 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 11 копеек и составляет 51,66 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,99 гривни за евро.

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