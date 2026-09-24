Lockheed Martin показала второй испытательный полет баллистической ракеты PrSM (видео)

Итак, летные испытания успешно завершены, и теперь на очереди – внедрение в войсках.

Компания Lockheed Martin показала второй испытательный полет баллистической ракеты PrSM (Precision Strike Missile) в версии Increment 2. Видео тестового запуска с пусковой установки РСЗО M142 HIMARS компания опубликовала в социальной сети X.

"Программа PrSM Increment 2 продвигается вперед. В ходе недавних летных испытаний был продемонстрирован запуск из системы HIMARS и поражение морской цели. Армия США также заключила с нами контракт типа IDIQ на сумму 1,2 млрд долларов для начала производства", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что летные испытания успешно пройдены, и на очереди – развертывание в войсках.

В Lockheed Martin также заявили, что проведение дальнейших летных испытаний запланировано на 2027 год. В то же время параллельно ведется работа над развертыванием производства, которое будут наращивать в соответствии с увеличением объемов заказов.

Украинское издание Defense Express пишет, что начало развертывания производства параллельно с проведением испытаний позволит быстрее поставить средства в войска и обеспечить больше ракет для тестовых стрельб, в том числе в ходе военных учений.

"В настоящее время уже ведется выпуск первой версии PrSM Increment 1, которая поставляется на замену ATACMS и уже прошла боевое крещение в войне против Ирана. Этот переход и использование в ходе боевых действий привели к критическому сокращению запасов баллистических ракет в армии США, что вызвало дефицит баллистического оружия и приостановку поставок ATACMS союзникам", – отмечают эксперты.

Кроме того, там подчеркивают, что Increment 2 должна достичь начальной оперативной готовности в течение 5 лет, поэтому вполне вероятно, что новая версия также войдет в общее увеличение.

Ракета PrSM – что известно

Как сообщал УНИАН, ракета PrSM обеспечивает значительное увеличение дальности полета по сравнению с ATACMS. Базовая версия PrSM, также известная как Increment 1, продемонстрировала способность поражать цели на расстоянии не менее 500 километров.

Армия США, отвечающая за программу PrSM, поставила перед собой цель со временем увеличить дальность до примерно 650 километров. Однако также ведется работа над версией ракеты с дальностью не менее 1000 километров.

Варианты ATACMS с наибольшей дальностью могут поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Неясно, откуда запускались PrSM или ATACMS во время ударов по Ирану в рамках операции Epic Fury. Однако ракета PrSM имеет примерно вдвое большую дальность, что существенно увеличит общее количество целей, которые могут оказаться под угрозой из любой точки региона.

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