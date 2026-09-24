В Польше горела наземная станция Starlink, обеспечивающая связь и для Украины, - Reuters

В результате инцидента произошло нарушение интернет-соединения.

Вечером в среду, 23 сентября, на наземной станции спутниковой связи Starlink в Польше произошел пожар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на вице-премьер-министра Кшиштофа Гавковского.

Чиновник отметил, что эта станция обеспечивала связь для всего региона, включая Украину. По словам Гавковского, в настоящее время системы уже работают в штатном режиме.

"Огонь охватил электростанцию и генератор; очевидно, что этот акт саботажа был преднамеренно спланирован для вывода станции из строя – фактически отключив интернет-соединение... и нарушив доступ к интернету для различных учреждений, включая украинских военных", – заявил он.

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Он добавил, что пока не установлено, что именно РФ причастна к этому пожару. Впрочем, он отметил, что "многие признаки свидетельствуют о том, что это согласуется с новой российской доктриной нападения".

Издание отмечает, что с момента полномасштабного вторжения в Украину Польша находится в состоянии повышенной готовности к актам саботажа со стороны РФ. Журналисты также напоминают о недавних словах премьер-министра Польши, который заявил, что подобные акты саботажа являются элементами гибридной войны РФ.

Нападение РФ на Европу

Напомним, ранее европейская разведка сообщала, что РФ готовится напасть на НАТО уже в ближайшие месяцы. По их данным, среди возможных сценариев российских операций могут быть ограниченное вторжение, провокации под чужим флагом или масштабная кампания с целью оказания влияния.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что Россия четко понимает, какие именно действия могут привести к применению статьи 5 альянса. Он также подчеркнул, что у НАТО есть ряд вариантов реагирования на действия России ниже порога статьи 5, добавив, что некоторые из них могут остаться скрытыми.

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