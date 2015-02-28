Путин назвал убийство Немцова заказным и взял под личный контроль расследование

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Путин отметил, что это жестокое убийство имеет все признаки заказного и носит исключительно провокационный характер",- отметил Песков.

По его словам, "глава государства поручил руководителям Следственного комитета РФ, МВД и ФСБ создать следственную группу и держать ход расследования этого преступления под личным контролем".

"Президент РФ выражает глубокие соболезнования родным и близким трагически погибшего Бориса Немцова",- сказал Песков.

Российский политик и государственный деятель, депутат Ярославской городской думы Борис Немцов сегодня ночью был застрелен в центре Москвы, сообщили в правоохранительных органах столицы. По словам собеседника, "неизвестный застрелил Бориса Немцова в центре Москвы на Васильевском спуске четырьмя выстрелами из пистолета".