'Врата ада' горят более полувека: как в пустыне появился огненный кратер

Точная история его возгорания так и не подтверждена документально.

Посреди пустыни Каракумы, одного из самых пустынных мест на Земле, есть дыра в земле, которая горит на протяжении всей жизни большинства читающих эти строки. Это почти идеальный круг диаметром примерно 70 метров и глубиной около 30 метров, дно и стены которого покрыты сотнями небольших языков пламени с несколькими более крупными, ревущими в центре.

Ночью свечение видно за много километров через плоскую черную пустыню. Местные жители называют его кратером Дарваза, по имени ближайшего села – но весь мир знает его как Врата ада, пишет Science Blog.

И история о том, как он загорелся, – это история, которую все рассказывают, но никто не может толком доказать.

Видео дня

История, которую рассказывают все

Стандартная версия звучит так. В 1971 году советские геологи бурили скважину в поисках природного газа в туркменской пустыне, тогда еще части СССР, когда земля под их буровой установкой провалилась. Буровое оборудование исчезло в обрушившейся пещере, и открылся широкий кратер, шипящий метаном и другими токсичными газами в воздух.

Опасаясь, что испарения отравят близлежащие сёла, инженеры приняли решение, звучащее разумно и оказавшееся постоянным: поджечь газ и дать ему выгореть. Огонь потребляет метан, и они ожидали, что кратер израсходует своё топливо за пару недель.

Этого не произошло. Кратер горит непрерывно с тех пор – более пятидесяти лет – питаемый одной из крупнейших систем природного газа на планете, которая продолжает просачиваться через растрескавшуюся породу быстрее, чем огонь способен её выжечь. То, что задумывалось как быстрое контролируемое сжигание, стало одним из самых долгих огней, когда-либо разожжённых людьми.

Часть, которую никто не может подтвердить

Вот где честность интереснее легенды: почти ничего из этой истории происхождения не подтверждено.

Туркменистан не ведет официальных записей об этом инциденте, а советская документация того периода отрывочна и редко публиковалась. Дата 1971 год – самая часто повторяемая, но исследователи расходятся во мнениях – туркменский геолог по имени Анатолий Бушмакин предположил, что обрушение могло произойти, а огонь мог быть зажжён ближе к началу 1980-х годов. По некоторым сведениям, кратер обрушился ещё в 1960-х годах, а подожгли его лишь годы спустя.

Единственный человек, который на самом деле побывал на дне, – канадский исследователь Джордж Курунис, спустившийся по верёвке в горящую яму в 2013 году, чтобы собрать образцы почвы. Даже он отмечал, что нет твёрдых документальных доказательств популярной истории.

Так что рассказ "1971 год, советские инженеры, пара недель" лучше всего пересказывать так, как это делают местные жители – как предание, прикрепившееся к кратеру, а не как проверенную историю. Что не вызывает сомнений, так это сам огонь, который может пойти и посмотреть любой желающий.

Каково это на самом деле

Физическая реальность соответствует прозвищу. Курунис, облаченный в теплоотражающий костюм и с обвязкой, описывал рев, который слышен с края кратера, невыносимый жар с подветренной стороны и пылающее дно, похожее на кусочек звезды, приземлившийся в песке. Температуру внутри оценивают на уровне примерно 1000°C.

Как ни удивительно, это место не безжизненно. Во время спуска команда Куруниса искала именно то, чего никто бы не ожидал найти в яме с горящим газом, – живые организмы, и с тех пор исследователи сообщали о бактериях в почве кратера, процветающих в жаре, а также о неподтверждённых наблюдениях пауков, привлечённых к свечению или оказавшихся в ловушке рядом с ним. Место, названное в честь ада, оказывается вмещает свою собственную крошечную биологию.

Кратер также, вопреки всему, стал туристической достопримечательностью. Туркменистан – одна из самых закрытых стран мира, но Врата ада – его самая известная достопримечательность, притягивающая путешественников, которые разбивают лагерь на краю кратера, чтобы наблюдать за его горением всю ночь.

Возможно, врата закрываются

Самый странный недавний поворот заключается в том, что вечный огонь, возможно, все же не вечен. Правительство Туркменистана годами хотело избавиться от кратера – сменявшие друг друга президенты приказывали потушить его, ссылаясь на потерю газа, экологический ущерб и опасения за здоровье людей, хотя никто не мог понять, как это сделать.

Теперь им, похоже, удается добиться этого не путем тушения пламени, а путем его удушения: вокруг кратера бурят новые скважины, чтобы отводить газ до того, как он достигнет огня. По данным официальных лиц, в 2025 году пламя значительно потускнело – примерно втрое – по сравнению с прежней яростью.

Иными словами, спустя более полувека Врата ада тихо угасают – не с помощью грандиозного тушения, а через медленное отключение топливной линии сбоку. Это подобающе недраматичный конец для огня, который, если история правдива, начался как временное решение, которое никто не удосужился спланировать на будущее.

Инженеры 1971 года ожидали, что кратер прогорит пару недель. Стране потребовалось полвека и кольцо буровых установок, чтобы наконец почти исполнить их ожидания.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые "раскопали" прошлое Марса, были обнаружены следы трех разных водных эпох.

Вас также могут заинтересовать новости: