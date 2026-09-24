Мужчина не открыл дверь ТЦК и проигрывал повестку в почтовом ящике: что решил суд

Военнообязанный должен был повторно пройти медицинский осмотр, однако в установленный срок в ТЦК не явился и не предоставил соответствующие документы.

Днепропетровский окружной административный суд признал законным внесение в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов информации о нарушении мужчиной правил воинского учета. Речь идет о случае, когда представители группы оповещения не смогли вручить ему повестку лично и оставили ее в почтовом ящике, пишет "Судебно-юридическая газета".

Как установил суд, 13 января 2026 года мужчину пытались уведомить о необходимости явиться в ТЦК и СП. Однако дверь никто не открыл, поэтому повестку оставили в почтовом ящике.

Вызов был связан с тем, что по истечении шестимесячного срока, указанного в справке о болезни, в реестре отсутствовала информация о состоянии здоровья мужчины. Он должен был повторно пройти медицинское обследование, однако в срок, указанный в повестке, в ТЦК не явился и не предоставил документов, подтверждающих прохождение повторного обследования и признание его негодным к военной службе.

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При этом суд обратил внимание на порядок вручения почтовых повесток. Согласно установленным правилам, заказное письмо с пометкой "Повестка ТЦК" должно вручаться адресату лично. Если человека нет дома, в почтовый ящик вкладывают уведомление о поступлении такого письма, а не саму повестку.

Однако в данном деле повестку доставляла не почта, а группа оповещения. Несмотря на то, что документ оставили в почтовом ящике, суд пришел к выводу, что материалы дела содержат сведения о надлежащем оповещении мужчины.

Суд также отметил, что истечение срока привлечения к административной ответственности само по себе не означает утраты ТЦК полномочий по применению предусмотренных законом мер воздействия, необходимых для обеспечения выполнения воинского долга.

Установив нарушение законодательных требований и наличие в действиях истца состава административного правонарушения, предусмотренного статьями 210 и 210-1 КоАП, суд признал правомерными действия ТЦК. В частности, речь шла о мерах, связанных с административным задержанием и доставкой в районные или городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки лица, нарушившего требования статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Мужчина с таким решением не согласился, говорится в статье. Он настаивал, что действия ТЦК были противоправными, поскольку законным основанием для внесения информации в Реестр якобы может быть только факт привлечения к административной ответственности. По его мнению, в данном случае такого факта не было, а внесение информации в реестр нарушило его права.

22 июня 2026 года Третий апелляционный административный суд отказал в удовлетворении его апелляционной жалобы и оставил решение суда первой инстанции без изменений. После этого мужчина обратился в Верховный Суд. Однако 10 августа 2026 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал в открытии кассационного производства.

В Верховном Суде пояснили, что дело в судах предыдущих инстанций рассматривалось по правилам упрощенного искового производства. По общему правилу решения по таким делам не подлежат кассационному обжалованию.

В то же время суд проверил доводы заявителя относительно возможности применения исключений, допускающих кассационный пересмотр, но не установил обстоятельств для открытия производства.

Когда неявка по повестке может быть уважительной

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет перечень обстоятельств, при которых неявка по повестке считается уважительной. Согласно части третьей статьи 22, такие причины должны быть подтверждены документами соответствующих государственных органов, учреждений или организаций.

К уважительным причинам относятся стихийные препятствия, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия, другие обстоятельства, лишившие человека возможности лично явиться в указанное место и в установленный срок, а также смерть близкого родственника или близкого родственника мужа или жены.

Если человек не может явиться по повестке, он должен не позднее чем через три суток с даты и времени, указанных в документе, уведомить ТЦК и СП о причинах неявки. После этого необходимо явиться в ТЦК в срок, не превышающий семи календарных дней.

Как должна вручаться повестка по почте

Порядок отправки и вручения повесток по почте определяют "Правила оказания услуг почтовой связи", утвержденные постановлением Кабинета Министров № 270, отмечают авторы.

Рекомендованное письмо с пометкой "Повестка ТЦК" должно быть вручено лично адресату. Если человек в течение трех рабочих дней после уведомления почтового отделения не забирает такое письмо, сотрудник почты делает на отправлении пометку "Адресат отсутствует по указанному адресу". Ее заверивают подписью сотрудника и оттиском почтового устройства.

Не позднее следующего рабочего дня после этого письмо возвращают отправителю. Почтовые отправления с пометками "Повестка ТЦК" и "Вручить лично" также должны вручаться непосредственно адресату.

Если уведомить человека о поступлении почтового отправления по телефону или с помощью технических средств невозможно, в его абонентский почтовый ящик вкладывают уведомление о поступлении письма.

Мобилизация в Украине – громкие дела

Напомним, ТЦК отменил аспиранту отсрочку от мобилизации, заявив, что тот якобы не посещал занятия и не выполнял индивидуальный учебный план. Уже на следующий день мужчину мобилизовали.

Речь шла о том, что с октября 2022 года он учился на дневной форме в аспирантуре Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" по специальности "Компьютерные науки". Обучение должно было завершиться 30 сентября 2026 года, а 24 июня мужчину доставили в ТЦК, комиссия отменила его отсрочку, сославшись на сомнения относительно фактического обучения. Днепропетровский окружной административный суд отменил решение ТЦК о лишении отсрочки, приказ о мобилизации и приказ воинской части о зачислении мужчины в личный состав.

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